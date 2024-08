Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg vom 02.08.2024 bis 03.08.2024

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bösel - Trunkenheit im Verkehr - Am Freitag, 02.08.2024, um 22:30 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Friesoythe einen 70-jährigen Fahrzeugführer aus Bösel, der mit seinem PKW VW, den Flachsweg in Bösel befuhr. Hierbei wurde festgestellt, dass er unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,9 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Barßel - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person - Am Freitag, 02.08.2024, gegen 08:15 Uhr fuhr eine 56-jährige Saterländerin mit ihrem PKW Seat auf der Hauptstraße in Richtung Barßel. Als diese nach rechts in die Straße Ummehof abbiegen wollte, übersah sie eine 80-jährige aus Saterland, die mit ihrem Pedelec den Fahrradweg in gleicher Richtung befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wobei die Pedelec-Fahrerin stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro.

Saterland - Verkehrsunfallflucht - In der Zeit von Donnerstag, 01.08.2024, 09:00 Uhr bis Freitag, 02.08.2024, 15:50 Uhr wurde bei einem Verkehrsunfall durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug in Saterland, in der Eschstraße, ein Stromkasten beschädigt. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Es entstand ein Schaden von etwa 1.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Saterland unter der Rufnummer 04498-923770 entgegen.

Bösel - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person - Beim Überqueren der Overlaher Straße in Bösel, aus Richtung Auf dem Esch kommend in Richtung Mühlenweg, übersah am Freitag, 02.08.2024, gegen 18:55 Uhr, ein 70-jähriger Böseler, mit seinem PKW VW, den von links kommenden und vorfahrtsberechtigten PKW BMW eines 19-jährigen aus Bösel, der die Overlaher Straße in Richtung Bösel befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wobei insgesamt ein Schaden von etwa 20.000 Euro entstand. Der 19-jährige Fahrzeugführer wurde leicht verletzt.

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht - Am Freitag, 02.08.2024, zwischen 13:00 Uhr und 21:30 Uhr parkte eine 26-jährige aus Edewecht ihren PKW BMW auf dem Parkplatz des Schwimmbades an der Thüler Straße in Friesoythe. Als sie zurückkehrte stellte sie eine Beschädigung an ihrem PKW fest. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer entfernte sich offensichtlich von der Unfallstelle, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 250 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter der Rufnummer 04491-93390 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell