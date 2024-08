Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Dinklage - Diebstahl eines hochwertigen Pedelec

In der Zeit von Sonntag, 28. Juli 2024 17:20 Uhr bis Montag, 29. Juli 2024 00:25 Uhr, entwendeten unbekannte Täter das verschlossen Pedelec einer 52-jährigen Frau aus Dinklage. Das Pedelec, KTM Macina Tour, war vor einer Gaststätte in der Straße In der Wiek, abgestellt worden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Dinklage (Tel.: 04443/97749-0) entgegen.

Bakum - Pkw-Aufbruch

In der Zeit von Mittwoch, 31. Juli 2024 23:00 Uhr bis Donnerstag 01. August 2024 06:30 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem BMW M 550d, welcher in der Bachstraße abgestellt worden war. Sie entwendeten unter anderem das Infotainmentsystem. Der Schaden beläuft sich auf rund 6.000,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bakum (Tel.: 04446/95971-0) entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Freitag, 02. August 2024 gegen 01:40 Uhr befuhr ein 37-jähriger Mann aus Bad Essen mit einem Pkw die Straße Astrup, obwohl er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Vortest verlief positiv hinsichtlich THC und Amphetamine. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Damme - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 26. Juli 2024, in der Zeit von 11:00 Uhr bis 12:00 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten Pkw einer 74-jährigen Frau aus Neuenkirchen-Vörden. Diese hatte ihren Pkw, einen VW Polo auf einem Parkplatz in der Lindenstraße abgestellt. Der Schaden wurde auf 3.000,00 Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel.: 05491/99936-0) entgegen.

Vechta - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 01. August 2024, in der Zeit von 12:45 Uhr bis 13:00 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten Pkw einer 53-jährigen Frau aus Vechta. Diese hatte ihren Pkw, einen VW Golf Sportsvan, auf einem Parkplatz am Falkenweg abgestellt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Lohne - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 01. August 2024, in der Zeit von 06:00 Uhr bis 17:30 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten Pkw eines 38-jährigen Mannes aus Vechta. Dieser hatte seinen Pkw, einen VW Passat, auf einem Parkplatz an der Brägeler Straße abgestellt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell