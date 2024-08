Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - gefährliche Körperverletzung

Am Donnerstag, 01. August 2024, gegen 21:45 Uhr wurde ein 22-jähriger Mann aus Emstek auf dem Parkplatz einer Sportanlage in der Sevelter Straße von einer Gruppe Männer, bestehend aus 5 Personen, bedrängt. Als der 22-Jährige die Örtlichkeit verlassen möchte, kommt es zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Die Männer können zum beschrieben werden. Eine Person sei ca. 1,80 groß, kräftig, mit längeren Haaren und dunkel gekleidet gewesen. Eine weitere Person sei komplett weiß gekleidet gewesen und eine dritte Person habe ein schwarzes Oberteil, eine weiße Hose und weiße Schuhe getragen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Lastrup - Einbruchdiebstahl

In der Zeit von Mittwoch, 31. Juli 2024 18:00 Uhr bis Donnerstag 01. August 2024 05:00 Uhr, begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Straße Dillen, verschafften sich Zutritt zum dortigen Firmengelände. Eine genaue Schadensumme ist derzeit noch nicht bekannt, dürfte aber im unteren 5-stelligen Bereich liegen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lastrup (Tel.: 04472/93286-0) entgegen.

Cloppenburg - Einbruchdiebstahl

In der Zeit von Freitag, 19. Juli 2024 15:00 Uhr bis Donnerstag, 01. August 2024 08:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Boschstraße, verschafften sich Zutritt zum dortigen Firmengelände und entwendeten diverse Kabel. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Cappeln - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Donnerstag, 01. August 2024 gegen 20:55 Uhr, befuhr er ein 48-jähriger Mann aus Emstek mit seinem Pkw die Sevelter Straße, obwohl er unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,76 Promille. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Löningen - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Dienstag, 30. Juli 2024, in der Zeit von 11:00 Uhr bis 12:00 Uhr den Dachüberstand eines Einfamilienhauses in der Böener Straße und entfernte sich anschließend von Einsatzörtlichkeit, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Löningen (Tel. 05432/803840-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell