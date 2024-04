Polizei Bielefeld

POL-BI: Vom Busfahrer überführt: Jugendliche Taschendiebe festgenommen

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Drei junge Täter stahlen am Sonntag, 28.04.2024, die Geldbörse eines schlafenden Fahrgasts. Die geschlossenen Bustüren hinderten sie zunächst an ihrer Flucht.

Gegen 07:00 Uhr stiegen drei Jugendliche an der Haltestelle Jahnplatz in den Bus ein. Sie setzten sich gezielt neben einen 22-jährigen Bielefelder, der auf seinem Sitz eingeschlafen war. Der Busfahrer wurde auf die Situation aufmerksam und schöpfte Verdacht.

Als der Bus an der Haltestelle Westfalenkolleg angekommen war, wollte das Trio aussteigen. Die geschlossenen Türen hinderten die Jugendlichen daran. Zunächst ging der Busfahrer zum Fahrgast und erkundigte sich, ob ihm etwas fehlte. Tatsächlich war die Geldbörse des 22-jährigen nicht mehr in seiner Jackentasche. Auf den Diebstahl angesprochen, öffneten die Jugendlichen die Bustür manuell und flüchteten in unterschiedliche Richtungen.

Der Busfahrer hatte zwischenzeitlich die Polizei informiert, woraufhin mehrere Einsatzkräfte die Fahndung aufnahmen. Es gelang ihnen die weglaufenden Jugendlichen, zwei 17-jährige und einen 16-jährigen Bielefelder, zu fassen. Einer der 17-jährigen hatte auf seiner Flucht eine Softairwaffe fallen lassen. Sie wurde von den Beamten sichergestellt. Der 16-Jährige leistete erheblichen Widerstand gegen seine Festnahme. Bei ihm fanden die Beamten die Geldbörse des 22-Jährigen.

Die drei Jugendlichen wurden in Gewahrsam genommen und dort wenig später von ihren Betreuungsberechtigten abgeholt. Sie müssen sich nun wegen des Diebstahls mit Waffen verantworten.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell