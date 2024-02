LPI-J: Altkleidercontainer gesprengt

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Stadtroda: Wie am Mittwochmorgen festgestellt werden musste, waren in der Nacht zuvor Unbekannte in einer Postfiliale in der Heinrich-Heine-Straße. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Objekt und suchten nach Wertgegenständen. Nachdem die Langfinger Briefmarken sowie Bargeld im vierstelligen Bereich an sich genommen hatten, entfernten sie sich unerkannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen ...

mehr