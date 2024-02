Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Auf frischer Tat überrascht

Jena (ots)

Am Donnerstagabend war eine junge Frau mit ihrem Hund in der Brüsseler Straße in Jena unterwegs, als sie eine merkwürdige Situation auf dem Gelände der dortigen KFZ-Prüfstelle beobachtete. Hier machte sich eine männliche Person an einem VW Golf zu schaffen. Der junge Mann duckte sich immer wieder ab und schraubte die Radbolzen heraus. Der Pkw war mit einem Wagenheber aufgebockt. Als die Mitteilerin ihn schließlich ansprechen wollte flüchtete er in Richtung stadteinwärts. Zur Personenbeschreibung des Täters ist lediglich folgendes bekannt: 175-180cm groß, dunkel gekleidet, Kapuze und führt einen Rucksack mit sich. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Jena entgegen.

