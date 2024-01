Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht der PI Apolda vom 20.01.2024

Apolda (ots)

Verkehrsunfall ohne Personenschaden

Am Samstag, 20.01.2024, 11:40 Uhr, ereignete sich ein Unfall in Apolda, Utenbacher Straße. Der Fahrer eines Pkw VW Golf befuhr die Utenbacher Straße in Richtung Moskauer Straße. In der Folge wollte der verantwortliche Fahrzeugführer des Pkw VW Golf rückwärts einparken. Dabei übersah dieser einen parkenden Pkw Audi. Beim Zusammenstoß beider Fahrzeuge wurden keine Personen verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 3000,- Euro.

Gegen Betonpfeiler gefahren

Am 20.01.2024 kam es zum Unfall in Apolda, Bernhard-Prager-Gasse, Parkdeck Kaufland. Gegen 16:30 Uhr befuhr die Fahrerin eines Kfz. das Parkdeck. Dabei wurde sie von der Sonne geblendet und übersah den Betonpfeiler. Beim Unfall wurden keine Personen verletzt. Es entstand ein Schaden von ca. 3050,- Euro.

Auffahrunfall

Am Freitag, 19.01.2024, 07:50 Uhr, ereignete sich ein Unfall in Apolda, Bachstraße. Die Fahrerin eines Pkw Hyundai befuhr die Bachstraße in Richtung Heidenberg. In der Folge musste die Fahrerin verkehrsbedingt halten. Der Fahrer eines Pkw Seat Leon bemerkte dieses zu spät und fuhr auf. Beim Zusammenstoß wurden keine Personen verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 1000,- Euro.

