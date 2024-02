LPI-J: Zu zeitig gefahren

Jena (ots) - In den letzten Tagen werden vermehrt Schmierereien mit politischen Inhalt festgestellt und zur Anzeige gebracht. So auch am Mittwoch. Unbekannte besprühten eine Hauswand am Magdelstieg in den Ausmaßen 4,8x0,7 Meter mit blau-violetter Farbe. Der angebrachte Schriftzug lässt auf eine linkspolitische Tatmotivation schließen. Die entsprechende Anzeige wurde gefertigt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

