Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve- Einbruch in Gaststätte

Unbekannte werfen eine Glasscheibe ein

Kleve (ots)

Unbekannte Täter schlugen in der Nacht von Sonntag (08. Oktober 2023) auf Montag die Scheibe an einem Landgasthaus an der Tiergartenstraße ein. Durch das am Biergarten befindliche Fenster gelangten die Täter bislang unentdeckt in die Wirtschaft. Ob sie im Inneren Beute gemacht haben, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Zeugenhinweise nimmt die Kripo in Kleve unter Telefon 02821 5040 entgegen. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell