Polizei Bielefeld

POL-BI: Zweite gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und des Polizeipräsidiums Bielefeld zu einem vollendeten Tötungsdelikt in Spenge

Bielefeld (ots)

KK/ Bielefeld - Spenge - Wie berichtet verstarb am Freitagmorgen, 26.04.2024, ein 25-Jähriger durch äußere Gewalteinwirkung in Spenge. Der 36-jährige mutmaßliche Tatverdächtige konnte noch vor Ort festgenommen werden.

Am Samstagmittag fand auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bielefeld die Vorführung des Tatverdächtigen beim Amtsgericht Bielefeld statt. Die Ermittlungsrichterin ordnete Untersuchungshaft wegen Totschlags an. Der 36-jährige Spenger sitzt nun in einer Justizvollzugsanstalt ein.

Die Obduktion des Verstorbenen am Samstag ergab, dass er auf Grund multipler Stich- und Schnittverletzungen verblutet ist. Die Ermittlungen der MK "Grün" zu dem konkreten Tatablauf und einem möglichen Motiv dauern an.

Erste gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und des Polizeipräsidiums Bielefeld: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/5766247

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell