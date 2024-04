POL-BI: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und des Polizeipräsidiums Bielefeld zu einem vollendeten Tötungsdelikt in Spenge

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Mitte - Diebe hatten es am Mittwoch, 24.04.2024, auf Baustellen an der Kiskerstraße und am Philipp-Reis-Platz abgesehen. Die Polizei sucht Zeugen. Zwischen 07:30 Uhr und 18:00 Uhr begab sich ein bisher unbekannter Täter in den Keller eines Rohbaus an der Kiskerstraße und stahl ein Starkstromkabel und eine Aluleiter. Beide Gegenstände waren durch das Bauunternehmen zur Markierung in ...

