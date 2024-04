Polizei Bielefeld

POL-BI: Mintgrüne Aluleiter gestohlen

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Diebe hatten es am Mittwoch, 24.04.2024, auf Baustellen an der Kiskerstraße und am Philipp-Reis-Platz abgesehen. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwischen 07:30 Uhr und 18:00 Uhr begab sich ein bisher unbekannter Täter in den Keller eines Rohbaus an der Kiskerstraße und stahl ein Starkstromkabel und eine Aluleiter. Beide Gegenstände waren durch das Bauunternehmen zur Markierung in mintgrüner Farbe angesprüht.

An einer Baustelle am Kesselbrink / Philipp-Reis-Platz nutzte ein Dieb die Gelegenheit und stahl einen roten Akku-Bohrhammer der Marke Hilti, samt Akkus, Ladegerät und Koffer aus einem Kellerraum. Der Tatzeitraum wird zwischen 13:00 Uhr und 14:30 Uhr eingegrenzt.

Hinweise zu den Diebstählen nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell