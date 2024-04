POL-BI: Überschlagener Pkw auf A44

Bielefeld (ots) - KK/ Bielefeld - Mitte - Am Samstagabend (20.04.2024), gegen 19:00 Uhr, wurden ein 18-jähriger Bielefelder und eine 19-jährige Bielefelderin Opfer eines unbekannten Räubers. Auf der Friedenstraße, in Gehrichtung Jöllenbecker Straße, entriss der entgegenkommende Räuber dem 18-Jährigen die Handtasche seiner Freundin sowie eine Tüte mit gekaufter Kleidung. Er flüchtete von dem dortigen Parkhaus an ...

