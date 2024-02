Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemeldung der Polizeiinspektion Neuwied

Neuwied (ots)

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am 27.02.2024, gegen 16:15 Uhr kam es an der Kreuzung Blocker Straße / Hamburger Straße zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Hierbei missachtete eine 68jährige Fahrzeugführerin die Vorfahrt eines 65jährigen Fahrzeugführers, so dass es in der Folge zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Die Unfallverursacherin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste zur medizinischen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Es wurde ein Verfahren eingeleitet.

Unbelehrbar

Am 27.02.2024, gegen 17:15 Uhr wurde ein Radfahrer in der Engerser Landstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem Radfahrer handelte es sich um einen 31jährigen, welcher bereits im Verlauf des Tages mehrfach in polizeiliche Einsätze verwickelt war. Auch bei der aktuellen Kontrolle stellte sich heraus, dass das mitgeführte Fahrrad gestohlen und der 31jährige eine Atemalkoholkonzentration von 2,16 Promille aufwies. Leider führten auch diese polizeilichen Maßnahmen nicht zu einer akuten Verhaltensänderung bei dem Beschuldigten, der anfing die eingesetzten Beamten zu beleidigen. Der 31jährige wurde in Gewahrsam genommen und wird sich in der Folge diversen Verfahren stellen müssen.

