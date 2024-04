Polizei Bielefeld

POL-BI: PKW überschlägt sich auf der A 2

Bielefeld (ots)

Schm / Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ereignete sich auf der BAB 2, Richtungsfahrbahn Dortmund, zwischen den Anschlussstellen OWL und Bielefeld Ost, ein schwerer Verkehrsunfall. Am 24.04.2024, gegen 17:12 Uhr, befuhr ein 60-jähriger Fahrzeugführer aus Paderborn mit einem VW Golf die BAB 2 auf der rechten Spur. Nach bisherigen Erkenntnissen kam das Fahrzeug aufgrund der zur Unfallzeit bestehenden Wetterlage mit Starkregen ins Schleudern, brach aus und überschlug sich. Schließlich landete der PKW auf dem Dach im rechten Grünstreifen. Der Fahrzeugführer erlitt bei dem Ereignis eine Kopfplatzwunde und wurde nach Versorgung an der Unfallstelle in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der Verkehr wurde durch die Polizei an der Unfallstelle vorbeigeführt. Zu Verkehrsstörungen kam es nicht. Der Sachschaden wird auf etwa 35.000 Euro geschätzt.

