Polizei Bielefeld

POL-BI: 12- und 13-Jähriger auf E-Roller unterwegs

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Wegen ihres jungen Aussehens und der fehlenden Helme fielen einer Streifenwagenbesatzung am Montagnachmittag, 22.04.2024, an der Wertherstraße zwei Kinder mit einem Leihroller auf. Sie waren in Richtung Innenstadt unterwegs.

Beim Erkennen des entgegenkommenden Streifenwagens wechselte der Roller-Fahrer gegen 14:05 Uhr vor der Einmündung Große-Kurfürsten-Straße auf den Gehweg. Obwohl die Beamten den Streifenwagen zum Anhalten teilweise auf dem Gehweg positionierten, fuhr der Roller durch die verbleibende Lücke an dem Dienstwagen vorbei.

Das Duo bog in die Große-Kurfürsten-Straße ab und beabsichtigte nach links in die Fehrbelliner Straße zu fahren. Die folgenden Polizisten erkannten, wie der E-Roller eine Hauswand in dem Einmündungsbereich touchierte und umkippte.

Fahrer und Beifahrer liefen sofort in Richtung der Weststraße davon. Den 12-jährigen Fahrer erwischte ein Polizist nach wenigen Metern und auch seinen 13-jähriger Beifahrer spürten Streifenbeamte in der Nähe des Unfallorts auf.

Angeblich hätten die beiden Kinder den E-Roller an dem nahegelegenen Fußballstadion liegend aber fahrbereit vorgefunden und wären damit durch den Bürgerpark gefahren, bis sie an der Wertherstraße auf den Streifenwagen trafen. Die Polizisten kontaktierten die beiden Mütter, die ihre Kinder in Empfang nahmen.

An dem E-Roller entstand ein leichter Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Das Fahrzeug wurde sichergestellt.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell