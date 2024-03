Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vandalismusschaden am Sportplatz Magdala

Weimar (ots)

Unbekannte Täter beschädigten in der Nacht zu Samstag eine Glasscheibe am Vereinskiosk auf dem Sportplatzgelände in Magdala. Ein Eindringen in den Kiosk gelang nicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 100 Euro.

