Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Abgelaufene Versicherungskennzeichen

Jena (ots)

Die Polizei Jena weist hiermit auf den Ablauf der Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2023 hin. Versicherungskennzeichen sind immer nur bis zum Ablauf des Monats Februar im Folgejahr gültig und müssen spätestens zum 1. März getauscht werden. Am Wochenende wurden diesbezüglich verstärkt Verkehrskontrollen durchgeführt. Letztendlich konnten hierbei insgesamt drei Verstöße festgestellt werden. So wurde am Samstag gegen 18 Uhr in der Lutherstraße ein 46-jähriger Fahrer eines E-Scooter kontrolliert, welcher ein abgelaufenes Versicherungskennzeichen montiert hatte. Gegen ihn wurde eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz gefertigt. Gegen 20 Uhr gab es eine weitere Feststellung eines 23-jährigen jungen Mannes mit abgelaufenem Kennzeichen in der Camburger Straße. Kurz vor 21 Uhr konnte dann noch ein 40-jähriger E-Scooterfahrer in der Brüsselerstraße kontrolliert werden, der ebenfalls keinen gültigen Versicherungsschutz für sein Fahrzeug hatte.

