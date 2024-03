LPI-J: Mehrmals ohne Führerschein unterwegs

Apolda (ots) - Am 01.03.2024 ereignete sich gegen 06:40 Uhr ein Verkehrsunfall im Bereich der Dornburger Straße in Apolda. Hier beabsichtigte die 31-jährige Fahrerin eines Pkw Audi mit ihrem Fahrzeug aus einer Parklücke am rechten Fahrbahnrand auszuparken. Dabei stieß sie mit ihrem Fahrzeug beim Rangieren gegen einen dort ebenfalls geparkten Pkw VW. An diesem entstand in der Folge ein geringer Sachschaden an der vorderen Kennzeichentafel. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

