Polizei Bielefeld

POL-BI: Falsche Polizisten erfolgreich - Zeugen gesucht

Bielefeld (ots)

CS / Bielefeld / Mitte - Am Samstag, 20.04.2024, wurde ein 85-jähriger Bielefelder Opfer einer Betrugsmasche.

Zwischen 09:00 Uhr und 11:00 Uhr wurde der 85-Jährige von einem vermeintlichen Polizeibeamten mit unterdrückter Rufnummer angerufen. Dieser gab an, dass in der Nachbarschaft eine rumänische Bande Einbrüche begehe und er nun vorsorglich die Wertgegenstände des Seniors einsammeln wolle. Er wies den 85-jährigen an, die 110 zu wählen, um sich von anderen Polizeibeamten seine Angaben bestätigen zu lassen. Der 85-jährige legte den Hörer nicht auf, sondern blieb im Anruf und wählte die 110. So blieb der Kontakt mit dem Betrüger bestehen und ihm wurde bestätigt, dass die vorangegangenen Informationen wahrheitsmäßig wären. Daraufhin stimmte er zu, dass seine Wertsachen abgeholt werden können. Kurze Zeit später erschien ein unbekannter Mann, der sich als Polizist ausgab und die Wertsachen des Mannes mitnahm.

Er wird beschrieben als circa 30 bis 40 Jahre alt, 170 bis 180 cm groß, grau melierte Haare, normale Statur, helle Jacke und sprach Hochdeutsch ohne Akzent.

Die Polizei rät:

- Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben.

- Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten.

- Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis.

- Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf.

- Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell