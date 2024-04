Polizei Bielefeld

POL-BI: Öffentlichkeitsfahndung mit Fotos nach versuchtem Tötungsdelikt in Minden (Mordkommission "Obermarkt")

Bild-Infos

Download

Bielefeld (ots)

SR/Bielefeld/Minden - Die Bielefelder Polizei bittet um Mithilfe bei einer Öffentlichkeitsfahndung mit Fotos nach einem versuchten Tötungsdelikt in Minden.

In der Mindener Innenstadt wurden am Sonntag, 03.03.2024, gegen 01.05 Uhr, zwei Personen aus einer Gruppe heraus angegriffen, zu Boden gebracht und am Boden liegend gegen den Kopf getreten. Ein Opfer befand sich durch den Angriff in Lebensgefahr. Das Polizeipräsidium Bielefeld richtete die Mordkommission "Obermarkt" ein.

Fotos der sechs Tatverdächtigen finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/133482

Wer kann Angaben zu den sechs unbekannten Tatverdächtigen machen? Hinweise erbittet die Polizei Bielefeld, KK 11, unter Tel. 0521/545-0.

Ursprüngliche Pressemeldungen zur Mordkommission "Obermarkt": https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/5735487, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/5739772

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell