Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Einbruch in Schulräumlichkeiten

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Freitag (15.03.2024) 15.00 Uhr und Montag (18.03.2024) 08.00 Uhr trieb ein noch unbekannter Täter auf einem Schulgelände in der Theodor-Heuss-Straße in Kornwestheim sein Unwesen. Über eine Terrasse brach er, indem er die Fensterscheibe mit einer Schaufel einschlug, in die Räume der Schulsozialarbeit ein. Die Büros wurden durchsucht und ein weiterer Raum verwüstet. Ob der Einbrecher Diebesgut machen konnte, steht abschließend noch nicht fest. Der entstandene Sachschaden wurde auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07154 1313-0 oder per E-Mail: kornwestheim.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Kornwestheim zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell