Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Einbruch in Hochschulgebäude in der Reuteallee

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Freitag, 15.03.2024 und Montag, 18.03.2024 gelangten noch unbekannte Personen in ein Hochschulgebäude in der Reuteallee in Ludwigsburg, indem sie eine Eingangstür gewaltsam öffneten. Im Gebäude brachen die Unbekannten die Tür zum Sekretariat auf, wo sie vermutlich Elektrogeräte im Wert von mehreren hundert Euro entwendeten und das Schulgebäude anschließend unerkannt verließen. Andere Räume wurden augenscheinlich nicht betreten. Der Sachschaden sowie das genaue Diebesgut sind unter anderem Gegenstand der Ermittlungen des Polizeipostens Ludwigsburg-Eglosheim. Sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch werden unter Tel. 07141 22150-0 oder per Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell