POL-LB: Leonberg-Eltingen: Sammlungsbetrug - Polizei sucht Geschädigte

Ludwigsburg (ots) - In der Nacht zum Montag (18.03.2024) brachen bislang unbekannte Täter in ein Geschäftsgebäude in der Römerstraße Eltingen ein. Indem sie die Zugangstüren aufhebelten, gelangten die Einbrecher in ein Restaurant im ersten Obergeschoss sowie in eine Praxis, ein Kosmetikstudio und ein Geschäft im zweiten Obergeschoss. Teilweise wurden die Räume durchsucht. Zwei aufgefundene Geldkassetten brachen ...

mehr