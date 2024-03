Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Unbekannter entblößt sich vor Kindern

Ludwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt gegen einen noch unbekannten Täter, der am Montagnachmittag (18.03.2024) in der Schloßbergstraße entblößt zwei Mädchen gegenübertrat. Die zwei Achtjährigen waren gegen 15.00 Uhr zu Fuß unterwegs, als sie auf Höhe eines Treppenabgangs in Richtung des Friedhofs bzw. zur Seinbeisstraße und Iglauer Straße einen Mann bemerkten. Dieser begrüßte die Kinder, worauf die beiden beim Hinsehen feststellten, dass sein Penis entblößt war und er rechts-links Bewegungen ausführte. Die Mädchen gingen hierauf ihrer Wege. Im weiteren Verlauf erstatteten die Erziehungsberechtigten Anzeige. Der Täter dürfte zwischen 20 und 40 Jahren alt sein, hatte braune Haare und trug grüne Ohrstöpsel in den Ohren. Vermutlich war er mit einer Jeans bekleidet. Die Polizei, Tel. 0800 1100225 oder E-Mail: hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de, bittet um Hinweise.

