Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Vogtsburg-Achkarren: Gartenhütte aufgebrochen

Freiburg (ots)

In der Zeit von Freitag, 09.02.2024 gegen 16 Uhr, bis Sonntag, 11.02.2024 gegen 16 Uhr, wurde nahe Vogtsburg-Achkarren, im Gewann Krebsmühle eine Gartenhütte aufgebrochen. Bislang Unbekannte scheiterten am Versuch, ein Vorhängeschloss aufzubrechen. Daraufhin rissen sie mehrere Holzlatten heraus und gelangten so schließlich in das Innere der Hütte. Entwendet wurde nichts, die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Ob noch weitere Gartenhütten betroffen sind, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen des Polizeireviers Breisach.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell