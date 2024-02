POL-FR: Bötzingen: Fahrerflucht nach Parkrempler - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Im Zeitraum zwischen Samstag, 10.02.2024, 18:00 Uhr, und Sonntag, 11.02.2024, 17:45 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Rangieren, ein verzinktes Treppengeländer an einem leerstehenden, ehemaligen Fabrikgelände in der "Ebene" in Kenzingen. An der Unfallstelle konnten Spuren eines Fahrzeugs gesichert werden. Der ...

mehr