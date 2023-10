Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Sachbeschädigung auf Friedhofsmauer, Hinweise erbeten

Lahr (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde die Friedhofsmauer in der Bergstraße und Weinbergstraße in Dinglingen besprüht. Ein circa zehn Meter langer Schriftzug wurde mit Graffitifarbe aufgetragen. Der entstandene Sachschaden wird auf einen vierstelligen Betrag geschätzt. Mögliche Zeugen, die an der beschriebenen Örtlichkeit in dem angegebenen Zeitraum etwas beobachtet haben, werden gebeten sich mit den Beamten der Dienststelle Lahr unter der Rufnummer 07821 277-0 in Verbindung zu setzen.

