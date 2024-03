Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: L1183, Gemarkung Sindelfingen: Autotransporter kollidiert mit Leitplanke, Sperrung

Ludwigsburg (ots)

Am Montagmorgen, kurz nach 9 Uhr, befuhr ein 32 Jahre alter Lenker eines Scania Sattelzuges die L1183 von Sindelfingen kommend in Richtung Dagersheim. Zwischen dem Abzweig der Gottlieb-Daimler-Straße und der Auffahrt zur B464 kam er mit seinem Autotransporter aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr kurze Zeit im Grünstreifen und kollidierte anschließend mit der dortigen Leitplanke. Der Sattelzug verhakte sich mit der Leitplanke, wurde massiv beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden am Sattelzug wird auf etwa 60.000 EUR geschätzt, der Leitplankenschaden beträgt circa 7.000 EUR. Der Fahrer blieb unverletzt. Für das Abschleppen des Sattelzugs mussten die geladenen Pkw umgeladen werden. Zeitgleich konnte durch das verständigte Abschleppunternehmen, die Straßenmeisterei und eine Spezialfirma für Leitplanken die Bergung beginnen. Deshalb musste die L1183 in Fahrtrichtung Dagersheim für die Dauer von drei Stunden komplett gesperrt werden. Die Straße wurde um 15:15 Uhr freigegeben.

