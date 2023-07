FW Hannover: Feuer in Club & Musik-Bar

Hannover (ots) - Am Montagmittag wurde die Feuerwehr Hannover zu einem Brand eines Müllsammelplatzes in die Südstadt alarmiert. Aufgrund der schnellen Brandausbreitung wurden weitere Einsatzkräfte nachgefordert um eine Ausbreitung des Feuers auf das Gebäude zu verhindern. Verletzt wurde niemand. Gegen 11:20 Uhr meldeten mehrere Anrufer der Regionsleitstelle einen Brand eines Müllsammelplatzes in der Kestnerstraße. ...

