FW Hannover: Verpuffung in Wohngebäude

Im Stadtteil Hannover-List ereignete sich in der Nacht eine Verpuffung in einem Wohngebäude. Verletzt wurde niemand, das Gebäude ist derzeit nicht bewohnbar.

Gegen 00:30 h erreichten mehrere Notrufe über eine Verpuffung und Rauchentwicklung in einem Gebäude die Regionsleitstelle Hannover. Als die daraufhin alarmierten Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst in der Drostestraße eintrafen, bestätigten sich die Meldungen aus den Notrufen. Glassplitter von geborstenen Fensterscheiben übersäten den Fußweg vor dem Haus. In dem mehrgeschossigen Gebäude waren unter anderem Wohnungstüren aus der Verankerung gerissen worden.

Die zum Schadenszeitpunkt anwesenden Bewohnenden konnten das Gebäude ohne Hilfe der Feuerwehr verlassen. Glücklicherweise gab es keine Verletzten. Ein Brandereignis hatte sich vorteilhafterweise nicht entwickelt, sodass keine Löschmaßnahmen erforderlich waren.

Da zunächst Schäden an den tragenden und aussteifenden Gebäudestrukturen nicht sicher ausgeschlossen werden konnten, wurde noch in der Nacht ein Statiker hinzugezogen. Zwar konnte die Standsicherheit des Gebäudes durch den Statiker bestätigt werden, auf Grund von Schäden an der Elektroinstallation musste jedoch die Stromversorgung des Gebäudes unterbrochen werden.

Fünf Bewohnenden wurden durch den Vermieter des Gebäudes vorrübergehend anderweitig untergebracht.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Ursache noch in der Nacht aufgenommen. Zur Schadenshöhe kann durch die Feuerwehr keine Angaben machen.

Die Feuerwehr und der Rettungsdienst Hannover waren mit bis zu 42 Einsatzkräften und 17 Einsatzfahrzeugen bis 03:00 Uhr im Einsatz.

