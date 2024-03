Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Einbruch in der Kantstraße

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich über das vergangene Wochenende brachen unbekannte Täter in ein Gebäude in der Kantstraße in Kornwestheim ein, welches Exponate der kulturgeschichtlichen Sammlung der Stadt Kornwestheim beherbergt. In dem Gebäude wurden mehrere Räume im Untergeschoss und Erdgeschoss betreten, wo die Unbekannten auf der Suche nach Beute Schränke durchwühlten. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit ebenso noch nicht geklärt wie die Höhe des Sachschadens durch den Einbruch. Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat und sachdienliche Hinweise zu der Tat geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 07154 1313-0 oder per Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Kornwestheim in Verbindung zu setzen.

