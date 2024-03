Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen: Frau beim Überqueren der Straße angefahren - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Eine 20-Jährige war am Mittwoch (13.03.2024) gegen 07:00 Uhr zu Fuß in Richtung des Bahnhofs Renningen unterwegs, als sie an der Einmündung Keltenstraße/Germanenweg beim Versuch, die Straße zu überqueren, von einem bislang unbekannten Pkw-Lenker angefahren wurde. Der Unbekannte stieg zunächst aus, erkundigte sich nach dem Gesundheitszustand der 20-Jährigen und half ihr auf. Ohne jedoch seine Personalien mit ihr auszutauschen, setzte er die Fahrt anschließend fort. Beim Fahrzeug des Unbekannten handelte es sich vermutlich um einen weißen Kombi mit E-Kennzeichen. Die Fußgängerin erlitt schwere Verletzungen und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0 oder E-Mail: leonberg.prev@polizei.bwl.de, bittet Zeugen, die den Unfall beobachten konnten, sich zu melden.

