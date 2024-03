Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: Erneut Mülltonnen an Schule angezündet

Ludwigsburg (ots)

Nachdem im Zeitraum 08. bis 11.03.2024 bereits dreimal Mülltonnen auf Schulgeländen im Kreis Böblingen angezündet wurden (wir berichteten unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5733154), kam es nun zu einem weiteren derartigen Vorfall. Am Sonntag (17.03.2024) gegen 01:00 Uhr wurden durch bislang unbekannte Täter zwei Mülltonnen an einer Schule in der Schillerstraße in Holzgerlingen in Brand gesetzt. Die von einer Zeugin gerufene Feuerwehr konnte den Brand löschen. Beide Mülltonnen brannten jedoch komplett ab. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Zeugen, die im Zusammenhang mit den Bränden verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Tel. 07031 41604-0 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Holzgerlingen in Verbindung zu setzen.

