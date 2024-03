Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Unbekannte greifen 26-Jährigen an - Polizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag (16.03.2024) kam es gegen 21:00 Uhr auf Höhe des alten Freibads in Herrenberg zu einem Vorfall zwischen mehreren Männern. Ein 26-Jähriger war in Begleitung eines Zeugen auf dem Fußweg zwischen der Zeppelinstraße und der Aischbachstraße in Herrenberg unterwegs. Ungefähr auf Höhe des alten Freibads trat eine Gruppe bislang unbekannter Täter, bei der es sich vermutlich um fünf Personen handelte, an ihn heran. Nachdem sie den Zeugen zur Seite gezogen hatten, schlugen die Unbekannten aus bisher ungeklärtem Anlass auf den 26-Jährigen ein, wodurch er zu Boden fiel. Dort traten sie mehrfach auf ihn ein. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Mann bei der Auseinandersetzung jedoch nicht verletzt. Das Polizeirevier Herrenberg bittet Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten, sich unter der Tel. 07032 2708-0 oder per E-Mail an herrenberg.prev@polizei.bwl.de, zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell