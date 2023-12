Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Pkw unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmittel geführt

Grünstadt (ots)

Am Samstag, 16.12.2023 gegen 18:15 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Grünstadt eine 36-jährige Fahrerin eines BMW in der Kirchheimer Straße in Grünstadt. Während der Kontrolle stellten die Beamten starken Atemalkoholgeruch fest. Ein freiwilliger Test ergab einen Wert knapp unter einem Promille. Zudem stand die Frau augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ein entsprechender Vortest verlief positiv auf Amphetamin. Weiterhin konnte im Fahrzeug der Frau griffbereit ein Teleskopschlagstock aufgefunden werden. Der Frau wurde die Weiterfahrt untersagt und ihr wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Es wurden diverse Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet. Weiterhin wird die zuständige Führerscheinstelle über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt.

