Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Deidesheimer verschläft Wohnungseinbruch

Deidesheim (ots)

Am Samstagabend kam es in der Ortsrandlage von Deidesheim zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus. Die unbekannte Täterschaft betrat den Garten des Grundstückes, um die Terrassentüren der Wohnung einer 79-jährigen Deidesheimerin zu erreichen. Offenkundig wurde zunächst die Terrassentür zum Wohnzimmer angegangen. Dort befand sich aber der schlafende 87-jährige Ehemann. Die Täterschaft verlagerte die Einbruchstelle auf die Terrassentür zum Schlafzimmer, hebelte diese auf und gelangte hier in die Wohnung. Im Schlafzimmer wurden Schmuck im Wert von 6000 bis 7000 Euro und die Geldbörse des Schlafenden entwendet. Außerdem wurden die Taschen im Hausflur durchsucht und das Gästezimmer. Ohne weitere Beute wurde das Objekt wieder verlassen. Die gesamte Tat ereignete sich, ohne dass der Mann aus seinem Schlaf erwachte. Der Einbruch wurde erst bekannt, als die Ehefrau von ihrem Besuch des örtlichen Weihnachtsmarktes zurückkehrte und die Polizei verständigte. Die Ermittlungen zur Tat wurden vor Ort aufgenommen und dauern an. Um sachdienliche Hinweise bittet die aufnehmende Polizeiinspektion in Haßloch.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell