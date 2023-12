Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unfall unter Alkoholeinfluss

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 16.12.2023 gegen 21:11 Uhr beschädigte ein 35-jähriger Pkw-Fahrer im Vorbeifahren drei ordnungsgemäß geparkte Pkw in der Goethestraße. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch beim Unfallverursacher fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,53 Promille. Daraufhin wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen und dessen Führerschein beschlagnahmt. Durch den Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 37500EUR. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

