Feuerwehr Schermbeck

FW-Schermbeck: Wasserschaden

Schermbeck (ots)

Am 24.12.2023 wurde der Löschzug Schermbeck gegen 01:00 Uhr mit dem Stichwort "H2- Wasserschaden" an die Einsatzstelle "Schwalbensteg" in Ortsteil Damm alarmiert. Vor Ort stellte sich dann aber heraus, das die vorgefundene Lage keinen Einsatz für die Feuerwehr notwendig machte. Für die Feuerwehr endete der Einsatz gegen 01:25 Uhr.

