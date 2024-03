Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Besigheim: Rollerfahrerin leicht verletzt zurückgelassen

Ludwigsburg (ots)

Nach einem Unfall, der sich am Montag (18.03.2024) kurz vor 16.00 Uhr im Kreuzungsbereich der Bahnhofstraße und der Löchgauer Straße in Besigheim ereignete, sucht das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen noch Zeugen. Eine 16 Jahre alte Rollerfahrerin hatte sich auf dem Rechtsabbiegestreifen von der Bahnhofstraße in die Löchgauer Straße eingeordnet. Links neben ihr, auf dem Linksabbiegestreifen befand sich eine noch unbekannte Person in einem weißen Kleinwagen mit roten Applikationen am Heck. Diese wechselte schließlich unvermittelt vom Links- auf den Rechtsabbiegestreifen. Beide Ampel zeigten zu diesem Zeitpunkt Grün. Die 16-Jährige musste hierauf eine Gefahrenbremsung durchführen und stürzte in der Folge. Der Kleinwagen fuhr indes in die Richtung Löchgau davon. Die Rollerfahrerin erlitt leichte Verletzungen. Am Roller entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachten konnten, sich unter Tel. 07142 405-0 oder per E-Mail: bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de zu melden. Insbesondere wird ein noch unbekannter Mann gesucht, der der Rollerfahrerin seine Hilfe anbot, beim Eintreffen der Polizei jedoch nicht mehr vor Ort war.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell