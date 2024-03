Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ingersheim: Unfallflucht auf der L 1125 - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0 oder E-Mail: bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Montag (18.03.2024) gegen 19.00 Uhr auf der Landesstraße 1125 zwischen Bietigheim-Bissingen und Großingersheim ereignete. Ein 59 Jahre alter VW-Lenker wollte auf seiner Fahrt in Richtung Großingersheim zwei vorausfahrende Fahrzeuge trotz Überholverbots überholen. Als er sich auf Höhe des ersten zu überholenden PKW befand, stellte er fest, dass ihm ein Fahrzeug entgegenkam. An diesem sei lediglich das Standlicht eingeschaltet gewesen. Der 59-Jährige musste seinen Überholvorgang abbrechen und scherte zwischen den beiden vorausfahrenden PKW wieder ein. Hierbei fuhr er auf das Heck des vordersten PKW, ein Mercedes, in dem ein 38 Jahre alter Fahrer saß, auf. Der Unbekannte auf der Gegenfahrbahn setzte seine Fahrt indes unbeirrt fort. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von insgesamt 8.500 Euro. Die Polizei bittet insbesondere um Hinweise das unbekannte Fahrzeug betreffend, das möglicherweise aufgrund der Beleuchtungssituation aufgefallen sein könnte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell