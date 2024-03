Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Eltingen: Einbruch in Geschäftsgebäude

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Montag (18.03.2024) brachen bislang unbekannte Täter in ein Geschäftsgebäude in der Römerstraße Eltingen ein. Indem sie die Zugangstüren aufhebelten, gelangten die Einbrecher in ein Restaurant im ersten Obergeschoss sowie in eine Praxis, ein Kosmetikstudio und ein Geschäft im zweiten Obergeschoss. Teilweise wurden die Räume durchsucht. Zwei aufgefundene Geldkassetten brachen die Täter auf. Vermutlich stahlen sie Bargeld. Ob sie darüber hinaus weiteres Diebesgut an sich nahmen, steht derzeit noch nicht fest. Der hinterlassene Sachschaden dürfte sich auf mehrere Tausend Euro belaufen. Personen, die in der Nacht zum Montag Verdächtiges im Bereich des Gebäudes beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0 oder E-Mail: leonberg.prev@polizei.bwl.de, zu melden.

