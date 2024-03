Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: zwei Vorfälle unter Einsatz von Messern im Stadtgebiet

Ludwigsburg (ots)

Bereits am Freitagabend (15.03.2024) gegen 20:40 Uhr kam es in einer Gasse im Bereich der Hauptstraße in Bietigheim-Bissingen zu Streitigkeiten zwischen zwei Personengruppen, die jeweils aus mehreren Jugendlichen und Heranwachsenden bestanden. Die Streitigkeiten mündeten in eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten, im Rahmen derer ein zunächst unbekannter Jugendlicher ein Messer zog. Damit verletzte er einen 17-Jährigen und einen 18-Jährigen im Bereich des Oberkörpers und bedrohte einen weitern 17-Jährigen, bis er schließlich mit weiteren Personen aus seiner Gruppe in Richtung Rathaus flüchtete. Im Laufe der Nacht kam ein 15-Jähriger in Begleitung seiner Eltern zum Polizeirevier und gab sich als Beteiligter der genannten Auseinandersetzung zu erkennen. Er erstattete seinerseits Anzeige und gab an, er sei alleine unterwegs gewesen und von mehreren Angreifern attackiert worden, weshalb er in Notwehr zu einem Messer gegriffen und sich damit selbst verteidigt habe. Der Polizeiposten Sachsenheim hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen und nimmt Hinweise zum Sachverhalt und den beteiligten Personen unter Tel. 07147 274060 oder per Mail an vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Ein zweiter Vorfall ereignete sich am Montagabend (18.03.2024) kurz nach 18:00 Uhr am Bahnhof in Bietigheim-Bissingen. Ein 15-Jähriger wurde dort von zwei noch unbekannten männlichen Personen am Bahnhof angesprochen und festgehalten. Die Unbekannten nahmen dem Jugendlichen den Geldbeutel ab und forderten ihn auf, an einem nahegelegenen Geldautomaten Geld abzuheben. Die Abhebung war aufgrund eines Defekts an dem Automaten jedoch nicht möglich. Dem 15-Jährigen gelang es, in einem unbeobachteten Moment seinen Vater anzurufen. Die Unbekannten bemerkten dies und bedrohten ihr Opfer zunächst mit einem Messer, flüchteten dann aber zu Fuß zurück in Richtung Bahnhofsgebäude. Die beiden Angreifer sollen etwa 18 Jahre alt und ungefähr 180 cm groß gewesen sein. Beide sollen dunkle Haare zu einem Zopf gebunden haben. Einer der Tatverdächtigen wird als eher mollig beschrieben. Er soll Jeans und eine schwarze Schiebermütze getragen haben. Die zweite Person soll von schlanker Statur gewesen sein und Jeans, einen weißen Pullover und eine dunkelblaue Weste getragen haben. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter Tel. 07142 405-0 oder per Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Bietigheim-Bissingen in Verbindung zu setzen.

