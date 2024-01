Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Wassereinbruch in 86 Meter langem Schiff: Einsatz für die Feuerwehrtaucher

Hamburg (ots)

Hamburg-Veddel, Technische Hilfeleistung im Wasser, 14.01.2024, 12:50 Uhr, Müggenburger Straße

Am Sonntagmittag wurde der Rettungsleitstelle der Feuerwehr Hamburg ein Wassereinbruch im Maschinenraum eines Schiffes gemeldet.

Die Rettungsleitstelle alarmierte daraufhin land- und wassergebundene Einsatzkräfte der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr, darunter auch zwei Kleinboote, ein Löschboot, sowie die Feuerwehrtaucher.

Die Erkundung der ersteintreffenden Einsatzkräfte ergab, dass ein ca. 86 Meter langes Binnenschiff in Not geraten war: Bedingt durch einen Backbordriss von 60 - 70 Zentimeter Länge hatte es einen Wassereinbruch in die Bilge gegeben.

Einsatz für die Feuerwehrtaucher:

Der Einsatzleiter vor Ort entschied zusammen mit den Feuerwehrtauchern, den Schiffsleck von außen abzudichten, um somit ein weiteres Eindringen von Wasser zu verhindern.

Unterstützend zu den Abdichtungsmaßnahmen der Feuerwehrtaucher, veranlasste der Einsatzleiter zeitgleich das Umpumpen des Wassers aus der Bilge in die Laderaumwanne.

Ebenso kamen Absorberschlengel von der Technik- und Umweltwache zum Einsatz, welche auf dem Wasser um die Leckage herum verlegt und fixiert wurden.

Der Einsatz der Feuerwehrtaucher, welchen es gelang, den Riss mit einem Lecksegel erfolgreich abzudichten und das Abpumpen des Wassers in den Laderaum zeigten die erhoffte Wirkung, sodass die Einsatzstelle um 17:11 Uhr der Polizei übergeben werden konnte.

Es waren insgesamt 46 Einsatzkräfte der Freiwilligen und Berufsfeuerwehr im Einsatz für Hamburg.

Original-Content von: Feuerwehr Hamburg, übermittelt durch news aktuell