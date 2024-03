Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen, Löchgau, Murr: Trickdiebstähle und Sammlungsbetrug - Polizei sucht Zeugen und weitere Geschädigte

Ludwigsburg (ots)

Am Montag (18.03.2024) registrierte das Polizeipräsidium innerhalb von etwa drei Stunden zwei Trickdiebstähle und einen Sammlungsbetrug in Bietigheim-Bissingen, Löchgau und Murr.

Gegen 11.00 Uhr sprach ein noch unbekannter Täter auf dem Parkdeck des Krankenhauses in Bietigheim-Bissingen einen 82-Jährigen an, und bat diesen darum, Geld für den Parkautomaten zu wechseln. Der hilfsbereite Senior kam dem nach und suchten in seinem Geldbeutel sowie der Mittelkonsole seines Fahrzeugs nach passendem Wechselgeld. Vermutlich nutzt der etwa 50 Jahre alte, circa 170 cm große, schlanke Täter einen günstigen Zeitpunkt aus und stahl 50 Euro aus dem Portemonnaie des Mannes. An einer Tankstelle, die der Senior anschließend ansteuerte, bemerkte er das Fehlen des Geldes und erstattete hierauf Anzeige bei der Polizei. Zeugen und weitere Geschädigte wenden sich an das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0 oder E-Mail: bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de.

In Löchgau wurde ein 66 Jahre alter Mann gegen 12.20 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Lise-Meitner-Straße Opfer einer Sammlungsbetrügerin. Diese gab vor, selbst gehörlos zu sein und brachte den Mann dazu Bargeld zu spenden. Als er sie aufforderte, sich und ihr Tun zu legitimieren, war die Frau plötzlich mitsamt dem Bargeld verschwunden. Eventuell war die 17 bis 20 Jahre alte Täterin in Begleitung eines Abseits wartenden Mannes. Beide waren schwarz gekleidet. Möglicherweise fuhren sie einen älteren silberfarbenen bzw. grauen PKW mit Krefelder Kennzeichen (KR). Laut dem 66-Jährigen dürften weitere Kunden des Einkaufsmarkts von den beiden Unbekannten angesprochen worden sein. Zeugen und weitere Geschädigte wenden sich an den Polizeiposten Besigheim, Tel. 07143 40508-0 oder E-Mail: bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de.

Eine Überwachungskamera in einem Discounter in der Straße "Im Langen Feld" in Murr fing außerdem ein, wie zwei noch unbekannte Täterinnen zwischen 13.30 Uhr und 13.45 Uhr eine 87-jährige Frau bestahlen. Während eine der beiden die Frau antippte, ihr ein Kinderbuch vorhielt und mehrfach auf dieses zeigte, nutzte die andere diese Ablenkung aus. Sie stahl den Geldbeutel der Seniorin, der sich in einer Stofftasche befand, die wiederum am Einkaufswagen hing. Als die 87-Jährige im weiteren Verlauf bemerkte, dass sie bestohlen worden war, erstattete sie Anzeige. Im Geldbeutel befanden sich persönliche Dokumente sowie Bargeld. Zeugen und weitere Geschädigte wenden sich an den Polizeiposten Steinheim an der Murr, Tel. 07144 82306-0 oder E-Mail: marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell