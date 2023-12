POL-NI: Steimbke - Zeugenaufruf nach Einbruchdiebstahl in den Sportverein

Nienburg (ots) - (Thi) Am Donnerstag, den 14.12.2023, ist es im Netto-Markt Am Bahnhof in Stadthagen zu einem Diebstahl einer Geldbörse gekommen. Gegen 10 Uhr entwendete bislang unbekannte Täterschaft die Geldbörse einer 82-Jährigen aus Stadthagen aus ihrem Beutel, den die während des Einkaufs bei sich trug. Darin befanden sich unter anderem Ausweisdokumente und Bargeld. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich ...

