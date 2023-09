FW-ROW: Passat gerät in Brand

Sittensen (ots) - Der Brand in der Flüchtlingsunterkunft in Sittensen ereignete sich nicht wie berichtet am Donnerstagabend sondern am Mittwochabend. Rückfragen bitte an: Feuerwehren der Samtgemeinde Sittensen Gemeindepressesprecher Alexander Schröder Telefon: 0172 2062789 E-Mail: a.schroeder@feuerwehr-sittensen.de http://www.feuerwehr-sittensen.de Veröffentlicht durch: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme) Alexander ...

mehr