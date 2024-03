Polizei Bielefeld

POL-BI: Zweite gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und des Polizeipräsidiums Bielefeld zu einem versuchten Tötungsdelikt in Minden

Bielefeld (ots)

LR / Bielefeld / Minden - Wie berichtet, wurden in der Nacht auf Sonntag, 03.03.2024, zwei Personen bei einer Auseinandersetzung in der Obermarktstraße in Minden verletzt. Einer der beiden, ein 35-jähriger Mindener, schwebt weiterhin in Lebensgefahr.

Im Rahmen der Ermittlungen durchsuchten die Ermittlerinnen und Ermittler der Mordkommission "Obermarkt" nun am 19.03.24 mehrere Objekte in Minden und konnten Beweismaterial sicherstellen. Dessen Auswertung sowie die weiteren Ermittlungen zum Tathergang und den Tätern dauern an.

Weiterhin gibt es Zeugenaussagen, wonach Unbeteiligte die Auseinandersetzung gefilmt haben könnten. Die Polizei bittet daher darum, dass Personen, die das Tatgeschehen gesehen oder gefilmt haben, sich bei einer nahegelegenen Polizeidienststelle melden oder sich direkt an die Mordkommission: Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 11 / 0521/545-0 wenden.

