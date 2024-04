Polizei Bielefeld

POL-BI: Übergriff von Personengruppe auf jungen Mann am Kesselbrink

Bielefeld (ots)

SR/ Bielefeld Mitte - Die Polizei sucht Zeugen für eine gefährliche Körperverletzung, die sich am Samstagabend, 20.04.2024, auf dem Kesselbrink ereignete. Eine Personengruppe von 20 Männern schlug und trat nach Angaben des 20-jährigen Opfers am Boden auf dieses ein. Die Täter konnten unerkannt flüchten, der junge Mann kam verletzt ins Krankenhaus.

Der Bielefelder war nach eigenen Angaben gegen 23.30 Uhr von der Arbeit zu Fuß am Kiosk am Kesselbrink vorbei gekommen, als ihn eine Gruppe von circa 20 Männern verfolgte. Einer habe ein feststehendes Messer in der Hand gehalten und ihn angesprochen. Daraufhin sei er weggelaufen, jedoch gestolpert und zu Boden gefallen. Am Boden liegend sei er dann getreten und geschlagen worden.

Der Mann mit dem Messer sei ungefähr 30 Jahre alt gewesen, habe einen Bart und ein weißes Cap getragen.

Der 20-Jährige wurde bei dem Übergriff am Kopf verletzt, vor Ort ärztlich versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.

Wer kann Hinweise zu der Personengruppe geben? Zeugen melden sich bitte bei der Polizei, KK 14, unter Tel. 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell