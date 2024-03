Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Tödlicher Arbeitsunfall in 19209 Lützow

Lützow (ots)

Am 13.03.2024, gegen 14:00 Uhr, ereignete sich in der Ortschaft Lützow ein schwerwiegender Arbeitsunfall mit Todesfolge. Nach den derzeitigen Erkenntnissen installierte der Chef einer Elektrofachfirma gemeinsam mit einem Mitarbeiter Photovoltaikmodule auf einem Hallendach. Dabei trat 37-Jährige auf ein Hallendachfenster, welches aus nicht tragfähigem Kunststoff besteht. In der Folge brach das Hallenfenster und der Mann stürzte mehrere Meter tief auf den betonierten Hallenboden. Trotz unverzüglich eingeleiteter, umfangreicher Rettungsmaßnahmen verstarb er noch an der Unfallstelle. Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache werden sowohl durch die Kriminalpolizeiinspektion Schwerin, als auch durch das für Arbeitsschutz zuständige Landesamt für Gesundheit und Soziales geführt. Derzeit liegen keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung vor. Matti Heinrich Polizeikommissar Polizeirevier Gadebusch verantwortlich und Rückfragen an: Isabel Wenzel Polizeiführerin vom Dienst Polizeipräsidium Rostock Dezernat 1, Einsatzleitstelle

